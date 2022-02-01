* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:08 — REGNUM Министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергло сообщения СМИ о том, что группировка совершала убийства бывших военнослужащих афганского правительства.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В бюллетене министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждается, что бывшие военнослужащие стали мишенью «личных счётов», и что ООН не следует полагаться на «предвзятую» информацию об Афганистане.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид также написал на своей странице в Twitter, что после объявлении амнистии талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было строго запрещено причинять кому-либо вред.

«Если какие-то случаи происходили в результате сведения личных счётов, мы расследовали их и наказали виновных», — добавил он.

По сообщению Reuters, более 100 бывших афганских военнослужащих и правительственных чиновников стали жертвами убийств из мести с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти 15 августа 2021 года, причём две трети были убиты радикалами или их сторонниками.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш собирается направить отчёт в Совет Безопасности, в котором приводится информация о гибели десятков бывших официальных лиц, военнослужащих предыдущего правительства и местных сотрудников международных сил после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном.

После захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Amnesty International сообщила, что около 100 бывших правительственных солдат были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как минимум в семи афганских провинциях.

Министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что движение никого не преследовало после объявления амнистии, но расследует случаи убийств бывших правительственных солдат. Агентство Reuters сообщает, что по меньшей мере 50 бывших правительственных солдат были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по подозрению в связях с ИГИЛ.