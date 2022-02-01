Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Американский рэпер NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) выпустил новый видеоклип Stompin, в котором примерил на себя образ Бэтмена. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 1 февраля.

Бэтмен Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж Кристофер Нолан. 2005. США

В клипе артист перемещается между множеством локаций, перевоплощаясь в различных персонажей. Общая продолжительность видео составила три минуты.

Ранее NLE Choppa представил новый альбом Me vs. Me. В пластинку вошли сразу 16 различных треков.

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