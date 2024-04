Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Американский рэпер NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) выпустил новый видеоклип Stompin, в котором примерил на себя образ Бэтмена. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 1 февраля.

Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж Кристофер Нолан. 2005. США Бэтмен

В клипе артист перемещается между множеством локаций, перевоплощаясь в различных персонажей. Общая продолжительность видео составила три минуты.

Ранее NLE Choppa представил новый альбом Me vs. Me. В пластинку вошли сразу 16 различных треков.