Таллин, 1 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поручила официальным органам страны проверить соответствие транзита нефти из Белоруссии через территорию Эстонии санкциям Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Распоряжение последовало после публикации в местном СМИ. Оценить ситуацию должны будут Министерство иностранных дел, Министерство экономики и коммуникаций, а также налогово-таможенный департамент.

«В вопросе соблюдения белорусских санкций государству предъявили серьезные упреки. Ситуация выглядит плохо, и я отношусь к ней очень серьезно», — подчеркнула Каллас.

По ее словам, принципы внешней политики должны реализовываться и внутри страны: «Если мы договорились о санкциях, то мы должны их выполнять, а если есть пробелы, то их необходимо устранить. В противном случае мы снижаем собственный международный авторитет и голос».

Каллас призвала как можно скорее разобраться в ситуации и установить, были ли нарушены санкции ЕС в отношении Белоруссии и ее экспорта.

Ранее эстонское издание Eesti Pаevaleht сообщило, что попавшая под санкции Евросоюза Белоруссия использует железную дорогу и порты Эстонии для экспорта нефтепродуктов в рекордных количествах.

В свою очередь, Налогово-таможенный департамент заявил, что это невозможно, так как из Белоруссии через Эстонию проходят только те виды топлива, которые не попали в санкционный список.