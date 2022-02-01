Москва, , 14:06 — REGNUM В январе цена сорта Brent на Московской бирже выросла на 13,4%, до $89,52 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Транспортировка нефти (сс) Victoria_Borodinova

«Основными причинами роста цен на нефть стало быстрое восстановление мировой экономики, а значит, и мирового спроса на нефть при одновременном дефиците предложения, связанном с глобальными перебоями в цепочках поставок энергоресурсов.

Продолжится ли нефтяное ралли в феврале?

Уже 2 февраля состоится одно из главных событий месяца для нефтяного рынка: встреча министров стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Министры стран нефтяного альянса на этой встрече с высокой вероятностью примут решение не менять в марте квоту по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, хотя в западных СМИ появлялись предположения о том, что некоторые страны ОПЕК выступают за более существенное увеличение добычи.

Однако скорее всего, министры стран ОПЕК+ решат ничего не менять, так как ОПЕК+ в целом пока не выполняет указанную квоту, и, кроме того, высока неопределённость для спроса на нефть из-за быстрого распространения в мире штамма коронавируса «Омикрон».

10 февраля ОПЕК опубликует ежемесячный доклад. Главной интригой публикации будет сохранение или изменение прогноза ОПЕК по мировому спросу на нефть и мировой добыче нефти в 2022 году.

Стоит напомнить, что ранее в ОПЕК ожидали устранение дефицита нефти на мировом рынке к концу I квартала 2022 года, что могло бы привести к снижению цен на нефть, но в конце квартала.

Кроме того, на нефтяной рынок в феврале могут оказать влияние прогнозы Международного энергетического агентства и минэнерго США относительно мирового спроса и мировой добычи нефти.

Особо важно с начала 2022 года отслеживать динамику добычи нефти в США и динамику коммерческих запасов нефти.

Ожидается, что в феврале движения цены на нефть будут происходить в диапазоне $81−91 за баррель», — дала прогноз эксперт.

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