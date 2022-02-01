Кызыл, 1 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Туве наметился дефицит дорогостоящих препаратов группы ингибиторов интерлейкина, используемых при терапии больных COVID-19 с тяжёлым течением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Владислав Ховалыг в ковидном стационаре

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Медикаменты незаменимы для предупреждения «цитокинового шторма», являющегося причиной тяжёлых осложнений.

«По словам снабженцев, этих лекарств нет и на фармацевтическом рынке, хотя они доказали свою эффективность. Республике необходимо 160 упаковок тоцилизумаба, 803 — олокизумаба, 1 286 — левилимаба», — отметили в правительстве.

На покупку препаратов, по поручению главы региона Владислава Ховалыга из резервного фонда правительства выделено 43 млн рублей. Закупки начались уже с 31 января.

Добавим, что в целом запас лекарств для лечения пациентов в ковидных стационарах республики составляет чуть меньше месячной нормы, которого хватит для лечения 1 тыс. человек. Для амбулаторного лечения имеющегося запаса хватит на 10 тыс. пациентов.