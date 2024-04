Лондон, 1 февраля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Американская певица Doja Cat отказалась от выступления на церемонии вручения премии Brit Awards. Об этом она сообщила в личном Twitter-аккаунте 1 февраля.

Скриншот с YouTube Doja Cat

https://twitter.com/DojaCat/status/1488273181194563584

«К сожалению, из-за случаев заражения COVID в моей команде я не буду выступать на Brit Awards», — написала артистка. «…несмотря на крайнюю осторожность, у многих членов моей команды был положительный результат теста на COVID. Для нас просто небезопасно продолжать репетировать вместе и подвергать друг друга опасности», — объясняет Doja Cat.

Ранее Doja Cat представила клип на песню Get Into It. Сам трек вышел ещё в июне 2021 года и стал популярен в TikTok.