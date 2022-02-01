Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На Среднем Урале мужчину осудили за незаконную рубку леса. Свердловчанин причинил ущерб государству на сумму 4,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

При рубке леса мужчина воспользовался своим служебным положением. Он работал мастером леса в коммерческой организации, где директором была его сестра. В том числе и в интересах родственницы мужчина вырубил лес хвойных пород.

Свою вину свердловчанин не признал. Он пояснил, что вырубал только больные деревья и делал это на законных основаниях. Однако следствию удалось установить, что свердловчанин вырубал преимущественно здоровый лес.

Суд признал мужчину виновным в незаконной рубке леса в особо крупных размерах. В течение четырех лет свердловчанин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью в лесной отрасли на срок три года.