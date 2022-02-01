Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Ни одна страна в мире не представляет более масштабной угрозы для Соединённых Штатов, её идей, инноваций и экономической безопасности, как Китай. Об этом в ходе выступления в президентской библиотеке Рональда Рейгана в штате Калифорния заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня мы, в Соединенных Штатах и западном мире, находимся в совершенно иной борьбе с другим глобальным противником — Коммунистической партией Китая», — отметил Рэй.

Он подчеркнул, что китайское правительство отвергает основные свободы, основные права человека и демократические нормы, которые ценят граждане США. Также, по его словам, правительство Китая обладает глобальным охватом и присутствием, которые можно было бы ожидать от руководства великой нации, но оно «отказывается играть свою роль и слишком часто использует свои возможности для воровства [информации, технологий] и угроз, вместо того, чтобы сотрудничать и строить».

Глава ФБР указал на то, что Китай представляет угрозу экономической безопасности США и американским свободам — «свободе слова, совести, свободе избирать наших представителей и служить им без иностранного вмешательства, нашей свободе процветать».

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«Я много говорил об этой угрозе с тех пор, как стал директором, — подчеркнул Рэй. — Но это вышло на новый уровень — более дерзкий, более разрушительный, чем когда-либо прежде, и жизненно важно, чтобы все мы сосредоточились на этой угрозе вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому журналом The Economist и британской фирмой по анализу данных YouGov, Китай, по мнению опрошенных граждан США, оказался на втором месте вместе с Афганистаном среди врагов страны.