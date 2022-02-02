Нерехта, Костромская область, , 18:34 — REGNUM Со сменой перевозчиков в Нерехте и Нерехтском районе Костромской области не прекратились транспортные проблемы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Улица в Нерехте Наталья Диева © ИА REGNUM

На данный момент в райцентре существует два автобусных маршрута, в Нерехтском районе — 12. В 2021 году большую часть направлений по муниципальным контрактам обслуживал местный предприниматель Максим Боровиков.

Осенью 2021 года бизнесмен обвинил главу Нерехтского района Ирину Воробьёву и главу Нерехты Виктора Одинокова в попытке «зачистить» рынок общественного транспорта. Поводом для претензий послужил договор на разработку новых маршрутов в городе, заключенный между властями и ярославской компанией ООО «СГ-ТРАНС», учредителем которой выступает Сергей Судницын. По мнению Боровикова, суть соглашения заключалась не в исследовании, а попытке давления на его бизнес.

«В августе 2021 года в город неожиданно для нас вышли автомобили ярославской компании ООО «СГ-ТРАНС». Они начали ездить без расписания по так называемым временным маршрутам «1а», «2б», на 95% дублирующим схему движения наших автобусов. Ярославские водители обгоняли наши машины, забирая пассажиров на остановках», — рассказывала представитель местного перевозчика Надежда Боровикова

После этого заявления чиновники попытались внести Боровикова в реестр недобросовестных поставщиков. Однако, Федеральная антимонопольная служба признала их требования несостоятельными и постановила рассмотреть вопрос о привлечении составителей жалобы к административной ответственности по статье «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В настоящее время решение обжалуется в Арбитражном суде Костромской области.

Позднее муниципалитет разыграл новые конкурсы на обслуживание маршрутов в районе, 2 из 12 направлений выиграл Боровиков. Остальные маршруты стала обслуживать ярославская компания. В декабре 2021 года Боровиков отказался от городских маршрутов в одностороннем порядке. Администрация Нерехты заключила временный контракт с Судницыным, чтобы получить время на подготовку конкурсной документации и проведение новых аукционов.

Однако, в конце января текущего года у временного перевозчика и горожан возникли проблемы. 27 января 2022 года ГИБДД провело проверку 16 автобусов в Нерехте. В половине из них были найдены нарушения, 6 автомобилей сняли с рейсов из-за отсутствия техосмотра и неисправностей.

Восстановить транспортное сообщение в районе удалось на следующий день, а вот городские автобусы вышли на работу только спустя 5 дней — 1 февраля. При этом, по словам главы Нерехты Виктора Одинокова, временный договор на обслуживание маршрутов не предполагает штрафных санкций. Другими словами, администрация не сможет наказать ярославцев за инцидент.

«Мы оказались заложниками ситуации. Старый перевозчик отказался от обслуживания маршрутов. С ярославцами мы заключили временный договор, чтобы не оставлять людей без автобусов и иметь время на подготовку и проведение конкурса на обслуживание маршрутов. Существующий договор не предполагает дотаций за перевозки, равно как и штрафов. Но по линии ГИБДД владельцу машин выписаны штрафы, и это правильно», — сказал чиновник.

Новый конкурс на обслуживание нерехтских маршрутов будет объявлен в феврале этого года. Претерпит ли изменения путь следования автобусов, и кто займёт нишу городских перевозок, пока неизвестно. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС отказался признать перевозчика из Нерехты недобросовестным