Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM В Екатеринбурге бывшего военного незаконно привлекли к труду. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

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Ysia.ru

Следствие установило, что бывший военнослужащий трудоустроился в коммерческую организацию, которая специализируется на высоких технологиях и защите информации. Однако при трудоустройстве представитель компании не уведомил об этом прежнего работодателя мужчины. Таким образом бывший военный трудился на новом месте незаконно.

По результатам проверки ответственное должностное лицо организации привлекли к административной ответственности. Его признали виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Гражданин выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.