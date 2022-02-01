Париж, , 13:56 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об отмене большинства ограничений по борьбе с эпидемией «в феврале» при условии «благоприятного» развития эпидемической ситуации, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новые послабления введут 2 февраля 2022 года. Ожидается, что они коснутся удаленной работы и ношения масок.

Со 2 февраля 2022 года удаленная работа больше не будет обязательной, но будет носить рекомендованный характер. Также со 2 февраля 2022 года ношение маски на улице больше не будет обязательным.

Второй раунд послаблений, как ожидается, начнется 16 февраля 2022 года.