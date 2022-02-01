Москва, , 13:56 — REGNUM Готовность российских банков работать в условиях финансовых санкций Запада пока не очевидна. Об этом 1 февраля заявил руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелёв на телеканале «Россия 24».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меры, которые планируется предпринять со стороны США в отношении России — они будут затрагивать финансовую сферу деятельности, сферу деятельности российских банков», — заявил Шмелёв.

«Мне представляется, за последние годы всё-таки и Сбербанк, и наши крупные банки предпринимали меры, чтобы снизить свою зависимость от западных банков, от западных компаний с тем, чтобы действовать более самостоятельно и независимо. Может ли Сбербанк активно действовать и функционировать, если он будет отключён от западной (инфраструктуры)? Это большой вопрос. Трудно сказать на сегодняшний день, насколько Сбербанк к этому готов. Я думаю, что если в ближайшем будущем эти санкции против Сбербанка будут введены, то, наверное, это во многом усложнит их деятельность и нанесёт немалый ущерб», — полагает он.