Душанбе, , 13:56 — REGNUM В Душанбе использованные батарейки будут собирать в специальных точках, установленных в многолюдных местах. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на главу комитета охраны окружающей среды Баходур Шерализода.

Отработанные батарейки Артём Речицкий ©

По его словам, жители города позитивно восприняли эту акцию.

«Эту инициативу мы будем развивать. Нужно увеличить такие точки в пунктах приема отходов, на базарах и в других местах массового скопления людей. Будем приучать граждан более осознанно подходить к обращению с отходами», — сказал чиновник.

Напомним, первая экологическая акция по сбору батареек в столице уже состоялась, она была организована комитетом по охране окружающей среды совместно с общественной организацией «Пешсаф». В частности, специальные ящики для сбора использованных батареек были установлены на входах в торговые центры «Ашан», «Авранг» и «Пайкар».