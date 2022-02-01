Душанбе, 1 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Душанбе использованные батарейки будут собирать в специальных точках, установленных в многолюдных местах. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на главу комитета охраны окружающей среды Баходур Шерализода.

Артём Речицкий Отработанные батарейки

По его словам, жители города позитивно восприняли эту акцию.

«Эту инициативу мы будем развивать. Нужно увеличить такие точки в пунктах приема отходов, на базарах и в других местах массового скопления людей. Будем приучать граждан более осознанно подходить к обращению с отходами», — сказал чиновник.

Напомним, первая экологическая акция по сбору батареек в столице уже состоялась, она была организована комитетом по охране окружающей среды совместно с общественной организацией «Пешсаф». В частности, специальные ящики для сбора использованных батареек были установлены на входах в торговые центры «Ашан», «Авранг» и «Пайкар».