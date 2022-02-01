Баку, , 13:55 — REGNUM Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана приняли в первом чтении законопроект, который предполагает взаимную отмену виз с Сербией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского законодательного органа.

Сербия

После окончательного принятия проекта закона в парламенте его передадут на подпись президенту республики. До этого в Азербайджане отменили визовый режим к Катаром — в декабре 2021 года.

В феврале также планируется подписание между Баку и Белградом соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики.

Стоит отметить, что Азербайджан договорился об отмене виз с 28 странами, в том числе с Россией. Предельные сроки пребывания в зависимости от страны составляют от 30 до 90 суток.

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