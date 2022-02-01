Москва, , 13:55 — REGNUM В первый месяц 2022 года российский рубль оказался аутсайдером: по отношению к доллару «россиянин» снизился на 3,8%, доллар в конце января взлетел выше 77 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова

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«По отношению к евро рубль упал на 3,2%. Даже бурный рост цен на нефть не смог оказать рублю поддержку: цена сорта Brent в январе на Московской бирже выросла на 13,4%, превысив уровень в $89,5 за баррель.

И причиной такой динамики стала вновь обострившаяся угроза жёстких экономических санкций против России со стороны США. Порадует ли нас февраль или снова расстроит?

2 февраля пройдёт онлайн очередная встреча министров стран-участниц ОПЕК+, имеющая большое значение для нефтяного рынка.

На встрече с высокой вероятностью будет одобрено очередное увеличение добычи нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, более существенного увеличения предложения нефти странами ОПЕК+ не ожидается.

Скорее всего, такой вариант развития событий повлияет позитивно на нефтяной рынок, так как на рынке есть опасения за динамику спроса в связи с продолжающейся очередной волной пандемии коронавируса и распространения штамма «Омикрон».

Геополитические риски для курса рубля тоже будут иметь значение. Однако не исключено, что их уменьшению может способствовать встреча президента России Владимира Путина и президента КНР Си Цзиньпина в Китае в первые дни февраля.

По крайней мере, есть достаточно факторов в пользу того, что укрепление российско-китайских отношений может хотя бы немного сдержать агрессивную политику США на европейском континенте.

Однако санкционная угроза экономике России со стороны США и стран Запада в феврале будет по-прежнему оставаться на повестке дня.

Даже если санкции введены не будут, агрессивная риторика США и, возможно, что и Великобритании, в адрес России может способствовать резким краткосрочным колебаниям курса рубля.

11 февраля решение по ключевой процентной ставке объявит Банк России. Ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку ещё как минимум на 0,5 процентного пункта до 9% в связи с продолжающимся в январе ростом инфляции.

Такое решение регулятора будет способствовать укреплению курса рубля к мировым резервным валютам.

В феврале не будет заседаний комитета по открытым рынкам ФРС США, и для рубля это отчасти позитив: так как доллар укрепляется, нового мощного драйвера для его дальнейшего роста в феврале не будет.

Таким образом, в декабре курс доллара к рублю ожидается в рамках 74−78 руб., а курс евро к рублю — в интервале 85−89,50 руб.», — дала прогноз эксперт.

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