Ставрополь, , 13:54 — REGNUM На Ставрополье найдены вандалы, разгромившие на днях четыре подъезда многоэтажного дома. Оперативники задержали их с помощью местных жителей, сообщила в своем Telegram-канале антинаркотическая комиссия Ставропольского края.

Вандал Brady Hsu

Напомним, ранее сообщалось, что двое хулиганов в поисках закладок с нарковеществами разломали перила в четырех подъездах, сорвали почтовые ящики, плинтуса.

«Сотрудники УМВД по г. Ставрополю оперативно установили и задержали подъездных вандалов, которые в поисках наркозакладки разгромили общедомовое имущество в многоквартирном доме. Ими оказались 25-ти и 26-летний жители краевого центра, работающие на стройке. Причём один из них уже ранее имел конфликт с уголовным законом», — говорится в сообщении.

Вандалы принесли извинения жителям за разгром, дальнейшая их судьбанаходится в руках правоохранителей.

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