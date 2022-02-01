Обнинск, Калужская область, , 14:31 — REGNUM Около четырех тысяч человек стали в 2022 году в Обнинске участниками проекта «Родительский патруль», сообщили 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В проекте участвуют 11 образовательных учреждений города. Около четырёх тысяч родителей с понедельника по субботу с 7:30 до 8:30 по графику дежурят и помогают детям переходить перекрестки, дороги, и кроме этого, напоминают правила дорожного движения. Родителям выдаются светоотражающие жилеты и флажки, памятка «Дежурный Родительский патруль» и «Руководство для «Дорожного патруля». Курируют дежурства классные руководители и заместители директоров школ по воспитательной работе. Распределение по дням осуществляет родительский комитет учебного заведения.

Проект «Родительский патруль» реализуется в Обнинске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. По оценке администрации города Обнинска, его главный результат — отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков во время работы патруля.

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