Москва, , 13:52 — REGNUM Кризис отношений между Россией и Западом входит в свою заключительную фазу. Об этом 1 февраля заявил руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелёв на телеканале «Россия 24».

Флаги России и НАТО Mailtoanton

«Кризис отношений между Россией и Западом и между Россией и Соединёнными Штатами Америки входит в свою заключительную фазу — наступает этап кульминации. Соединённые Штаты Америки усиливают давление на Россию, идёт такое фронтальное наступление», — заявил Шмелёв.

«Политика США, как и всего Запада в отношении России определяется формулой, которая была принята ещё в 2014 году: диалог и сдерживание. Да, идёт диалог в той или иной форме, той или иной степени интенсивности, но главная ставка делается на сдерживание. И это сдерживается касается и в области финансов, и экономики, и политики», — указал он.