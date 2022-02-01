Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Американские компании стали готовить различные сценарии на случай введения против России нового пакета санкций. Может оказаться, что все эти меры не смягчат удар по бизнесу в США, пишет The Wall Street Journal.

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По словам юриста из Вашингтона Адама М. Смита, в последние недели клиенты делятся с ним опасениями, связанными с возможным санкционным ударом США по России. В основном это представители банковского, транспортного и нефтегазового секторов.

«Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США», — заявил Смит.

Он полагает, что последствия возможных ограничений будут серьёзными. Вероятно, компаниям предоставят льготный период для сворачивания операций, связанных с определёнными видами деятельности, и для этого потребуются указания и консультации со стороны агентств США.

Юрист Кэри Стайнбауэр, фирма которой специализируется на санкциях и экспортном контроле, рассказала о планах своих клиентов на случай введения против России новых санкций. Скорее всего, компании обратятся в различные агентства за получением лицензии на работу или правом на её продление при постепенном прекращении деятельности.

Она полагает, что компаниям следует без промедлений запросить у чиновников рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе Сенат США может согласовать пакет антироссийских санкций. Их готовят на случай, если Россия, как утверждают американские власти, решит напасть на Украину. Руководство РФ подобные намерения категорически отвергает.

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