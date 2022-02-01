Таллин, , 13:51 — REGNUM Результаты проведенного в сентябре 2021 года исследования сточных вод в Эстонии указывают на широкое применение легальных и нелегальных наркотических средств в Тарту и Нарве. Об этом сообщил новостной портал гостелерадиовещания ERR.

Сточные воды

Если сравнить показатели сточных вод 2021 года в Нарве и Тарту с показателями Таллина и Пярну в 2020 году, то выясняется, что достаточная концентрация наркотических и психотропных веществ присутствовала и в сточных водах столицы страны.

Так, если среднее количество этанола на 1000 жителей за сутки в Таллине в течение исследовательской недели составляло 36 кг, то в Тарту — 150 кг, а в Нарве — 145 кг.

Исследование сточных вод в Тарту и Нарве осенью 2021 года провел Институт здоровья. Были проанализированы метаболические остатки наркотиков, алкоголя и табака.