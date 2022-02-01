Москва, , 13:51 — REGNUM Советский и российский актер, Народный артист РСФСР Леонид Куравлев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС.

Робинзон Крузо (Леонид Куравлев) Цитата из к/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Реж. Станислав Говорухин. 1972. СССР

При этом ранее в Центральной клинической больнице Москвы прошла церемония прощания с актером, который 30 января скончался после продолжительной болезни на 86-м году жизни.

Также указывается, что отпевание Куравлева по желанию его семьи было проведено в закрытом формате. Актер был похоронен в родственном захоронении рядом со своей супругой Ниной, с которой они прожили вместе почти 60 лет.

Отметим, Леонид Куравлев известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Живёт такой парень» (1964), «Золотой телёнок» (1968), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Афоня» (1975), «Ищите женщину» (1982), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и др.