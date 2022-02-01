Лима, 1 февраля 2022, 13:51 — REGNUM Агентство по экологической оценке и надзору Перу (OEFA) приостановило погрузочно-разгрузочные работы испанской нефтяной компании Repsol после недавнего серьезного разлива нефти. Об этом пишет Prensa Latina.
Это решение было добавлено к 12 другим мерам, примененным к Repsol после разлива нефти в Лиме.
Ограничение также направлено на то, чтобы «избежать ухудшения состояния окружающей среды или нанесения ущерба экологическим компонентам водной фауны и флоры, морским птицам, воде, почве и отложениям».
Компания не сможет возобновить приостановленные операции до тех пор, пока не представит на утверждение агентства план ликвидации разливов и не представит обновленные сертификаты компетентных органов, гарантирующие работоспособность терминалов.
Также компания должна обновить свой план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с разливом нефти, и получить его одобрение.
В связи с объявленным решением компания Repsol в своем заявлении выразила готовность сотрудничать с правительством в связи с остановкой погрузочно-разгрузочных работ, подчеркнув при этом, что эти меры являются «непропорциональными и необоснованными».