Саратов, 1 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В отношении адвоката Адвокатской палаты Саратовской области и его знакомой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Адвокат, вступив в сговор со своей знакомой, ведущей бухгалтерский учет в отношении пяти юридических лиц, специализирующихся на реализации продукции общественного питания, злоупотребив доверием руководителей организаций, совершили хищение денег с их расчетных счетов в сумме не менее 52 млн рублей. Денежные средства были перечислены подозреваемыми на личные банковские счета, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Противоправные действия адвоката были пресечены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области, а также УФСБ России по Саратовской области при содействии управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области.

Подозреваемые задержаны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области, представляя интересы жителя Саратова, с мая 2019 года до декабря 2021 года адвокат похитила принадлежащие доверителю и его супруге денежные средства в сумме 3,75 млн рублей.

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