Копенгаген, 1 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Власти Дании готовы помочь Украине военной техникой, чтобы страна таким способом отстаивала свой суверенитет и независимость. Об этом вечером 31 января на пресс-конференции заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает шведский новостной портал Omni.

News Øresund — Erik Ottosson Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

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«Если коротко, то да», — заявила Фредериксен, когда ей задали вопрос, пошлет ли Дания военное снаряжение.

Как подчеркнула, глава кабинета министров, важнейшим условием поставок летального оружия и военной техники остается «вторжение» России на территорию Украины.

По словам министра обороны Дании Трине Брамсен, речь может идти, в частности, о помощи Украине в деле кибербезопасности.

Однако, по словам премьер-министра Фредериксен, в настоящее время никаких разговоров об отправке датских солдат на Украину не ведется.