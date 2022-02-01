Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM В Екатеринбурге задержали молодых людей, которых подозревают в краже наград ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Награды героев Великой Отечественной войны

U74.ru

У уроженцев стран СНГ правоохранители нашли в том числе два ордена войны, медали «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». Молодые люди проникли в квартиру внучки ветерана, подобрав ключи от двери. Они взломали сейф и забрали награды. Женщина обратилась в полицию сразу после обнаружения пропажи.

По факту кражи возбудили уголовное дело. После завершения следственных действий награды вернут внучке ветерана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сейчас молодые люди находятся под стражей. Похищенные ценности у них изъяли.