София, 1 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило положение о введении дополнительных выплат для граждан страны старше 67 лет. Об этом 1 февраля сообщает БТВ.

Болгария

Согласно официальной информации, сумма новой ежемесячной субсидии составит 60 левов ($34,5). Соответствующие деньги болгарские пенсионеры смогут истратить на покупку лекарств или продуктов первой необходимости.

«Нововведение призвано поддержать наших граждан пенсионного возраста в условиях жесткого карантина в связи пандемией коронавируса», — говорится в заявлении министерства труда и социальной защиты Болгарии.

Предполагается, что новой услугой в ближайшее время воспользуются до 700 тысяч человек. Указанная сумма будет начисляться к пенсионным выплатам до 1 июня 2022-го года.