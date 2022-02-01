Стокгольм, , 13:49 — REGNUM В риксдаге, в правительственных учреждениях и здании канцелярии правительства Швеции внутренние распоряжения, многочисленные наклейки и надписи рекомендуют сотрудникам носить медицинские маски, чтобы избежать заражения коронавирусом. Однако в общественных местах и на обычных рабочих местах ничего подобного повсеместно нет и близко, о чем 1 февраля написали 29 различных ученых в своей статье, опубликованной в крупнейшей либеральной газете Швеции DN.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

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«Разве шведские политики не считают, что граждане страны должны проявлять такую же осторожность, как и они?» — задаются вопросом авторы статьи, тут же указывая на то, что политики исповедуют двойные стандарты, когда речь заходит о масочном режиме.

Сотни исследований говорят о том, что маски обладают противоинфекционным эффектом, 74 из этих работ доступны на веб-сайте Агентства общественного здравоохранения.

«Очень примечательно, что шведские политики приняли к сведению эту информацию, но так и не смогли передать ее своему народу. Тем, кого они призваны защищать и лелеять», — пишут ученые.

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