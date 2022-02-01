Бордо, Франция, , 13:46 — REGNUM Игра Microsoft Flight Simulator получила масштабное обновление, посвящённое Австралии. Об этом сообщается 1 февраля на YouTube-канале Xbox.

Видеоигра Microsoft Flight Simulator Скриншот с YouTube

Обновление изменит ландшафт Австралии, сделав его более реалистичным и детализированным. Помимо этого, на игровой карте появится около 94 достопримечательностей.

Разработчики отмечают, что все обладатели базовой версии Microsoft Flight Simulator получат доступ к обновлению бесплатно.

Напомним, что Microsoft Flight Simulator — это популярный авиасимулятор, разработанный французской студией Asobo. В игре для изучения представлена вся поверхность Земли.

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