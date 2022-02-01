Ставрополь, , 13:43 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году будут построены 13 новых детских сада. Их воспитанниками станут почти 1700 детей. В течение текущего года должен быть решен вопрос с обеспечением местами в ясельных группах всех очередников, сообщил 31 января губернатор края Владимир Владимиров.

В детском саду Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В прошлом году на Ставрополье мы создали 1035 дополнительных мест в детских садах. В этом планируем построить 13 детских дошкольных учреждений на 1695 мест», — приводит слова Владимирова его пресс-служба.

В настоящее время в очереди на получение места в детском саду для детей в группы младшего возраста стоят более 4,3 тыс. дошкольников.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья сообщил, что в 2022 году в рамках национального проекта «Образование» в крае запланировано строительство 11 школ и детских садов.

Читайте также: На Ставрополье построят 11 новых школ и детских садов