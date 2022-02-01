Уфа, 1 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Налоговые льготы для организаций — участников специальных инвестиционных контактов установлены в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан».

«Законом предусмотрены налоговые льготы для инвесторов, заключивших специальный инвестиционный контракт. Производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на четыре года освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет Республики Башкортостан (сегодня это 17% прибыли). Для производителей химической продукции, готовых металлических изделий и некоторых других видов продукции, если они заключили с государством такой контракт, предусмотрено снижение ставки данного налога до 5%. Кроме того, инвесторы на четыре года освобождаются от уплаты налога на имущество организаций», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что принятие закона позволит таким предприятиям воспользоваться и льготой, которая предусмотрена Налоговым кодексом России: снижением ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет (это 3% прибыли).

«На сегодняшний день в Башкирии один инвестор подтвердил соответствие всем критериям Минпромторга России и планирует заключить специальный инвестиционный контракт. Это группа компаний «КАМАЗ». Налоговые льготы будут способствовать скорейшей реализации инвестиционного проекта стоимостью более четырех млрд рублей по расширению производства автобусов на базе ОАО «НефАЗ», — сообщил Толкачев, отметив, что в Нефтекамске намерены создать 2,3 тысячи новых рабочих мест и увеличить производство с 800 до 3000 единиц транспортных средств ежегодно.

Кроме этого, еще несколько инвесторов проводят работу для заключения специального инвестиционного контракта с Минпромторгом РФ и правительством Башкирии.

Сообщается, что закон призван стимулировать модернизацию действующих и открытие новых промышленных производств, повышение инвестиционной привлекательности Башкирии и применение современных технологий в республике.

Отмечается, что по предварительным данным, выпадающие доходы бюджета Башкирии составят около 57 млн рублей ежегодно, при этом они будут компенсированы дополнительными поступлениями транспортного налога и налога на доходы физических лиц.