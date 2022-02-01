Кабул, 1 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что решил выплатить зарплату сотрудникам МИД Афганистана, которые работают в миссиях за границей. Сообщается, что посольства Афганистана испытывают трудности с финансированием с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в середине августа 2021 года.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани заявил, что в ходе заседания кабинета министров под председательством заместителя премьер-министра Абдул Салама Ханафи, было принято решение, что «зарплата сотрудников МИД, проходящих службу за границей, будет выплачена в соответствии с предыдущими нормами». На этом заседании обсуждались различные вопросы, в том числе «определение льготных окладов министерств».

Один из афганских послов, не пожелавший назвать свое имя, сообщил ВВС, что они ещё не получали официального письма от МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относительно выплаты зарплаты.

Между тем Мирвайс Наб, политический заместитель министра иностранных дел в бывшем афганском правительстве, заявил ВВС, что в нынешней ситуации решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не является практическим, «а скорее представляет собой пропагандистский ход».

Наб добавил, что до получения внутренней легитимности и международного признания, в то время как банковские счета Афганистана заблокированы за границей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут захватить афганские посольства и миссии, сохраняя при этом флаг предыдущего правительства. Он добавил, что они консультируются с афганскими послами и дипломатами за рубежом.

Поскольку до сих пор ни одна страна не признала правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), миссии Афганистана за границей, «кроме Пакистана», по-прежнему не контролируются правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Некоторые афганские послы подтвердили ВВС, что административная переписка между подконтрольным талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министерством иностранных дел Афганистана и афганскими миссиями продолжается.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одобрило выдачу паспортов и документов с названием «Исламская Республика Афганистан», и афганские миссии продолжают выдавать паспорта.

Между тем, официальные лица министерства иностранных дел бывшего правительства, бежавшие из страны после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли её под свой контроль, также проводят виртуальные встречи с послами Афганистана в Европе и Азии, специально для решения финансового кризиса. Послы Афганистана обеспокоены оплатой расходов посольств.

Дипломат из посольства Афганистана в Вашингтоне, которое последние два десятилетия было самым важным зарубежным представительством страны, подтвердил ВВС, что сотрудники посольства не получали зарплату с сентября 2021 года. По его словам, банковские счета миссии заблокированы американскими властями.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что Госдепартамент США не «уточнял» вопрос возможного закрытия миссий Афганистана в Соединенных Штатах.

В начале января 12 афганских послов и дипломатов рассказали Foreign Policy о своем опыте и о реалиях Афганистана, контролируемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые послы сообщили, что они приняли меры для экономии средств, в том числе «увольнение всего местного персонала, выключение лампочек в рабочее время и работа в темноте, пользование общественным транспортом или финансовая помощь от других иностранных посольств для совершения покупок». Один из послов сказал, что планирует продать несколько посольских автомобилей, чтобы покрыть расходы.

По всему миру пока функционирует около 45 афганских посольств и 20 консульств, сообщает Foreign Policy со ссылкой на Шафиуллу Вахжата, бывшего директора по кадрам министерства иностранных дел Афганистана.