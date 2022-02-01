Москва, , 13:42 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали негативную динамику, потеряв более 1,0% и вплотную приблизившись к нижней границе важного торгового диапазона $88,00−90,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Нефтедобыча Noonpost.net

«Утреннее снижение цен нефть, во многом стало следствием некоторой деэскалацией напряженности в треугольнике Россия-США-Украина.

31 января поздно вечером Госдепартамент США подтвердил получение от Москвы письменного ответа на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности и разрядке ситуации на российско-украинской границе.

А утром 1 февраля Минобороны России объявило о завершении учений и возвращении войск и авиации Западного военного округа в места постоянной дислокации.

Сложно сказать, смогут ли эти шаги российской стороны привести к разрешению конфликта России с США, но, по крайне мере, инвесторы закладываются на снижение геополитической напряженности.

Это видно и по укреплению курса рубля сегодня, 1 февраля, на 0,5% и по росту российских фондовых индексов на 1,5−2,0%, и собственно по снижению цен на нефть, которые ранее поддерживались угрозой снижения поставок через Украину, в случае военного конфликта.

Техническая картина на рынке нефти, не смотря на утреннее снижение котировок, пока не изменилась.

Цены по прежнему удерживаются в диапазоне $88,00−90,00 за баррель Brent, в котором котировки находятся уже пятый торговый день с 26 января.

Важных внутриотраслевых публикаций на сегодня также не запланировано, так что пока одна из границ диапазона $88,00−90,00 за баррель Brent не будет пройдена, базовым сценарием остается боковая динамика в сформированных границах коридора», — считает эксперт.

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