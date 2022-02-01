Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Товарооборот между Санкт-Петербургом и Белоруссией увеличился за три квартала 2021 года на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прибывший в Минск с рабочим визитом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что зафиксирован рост товарооборота между Северной столицей и Белоруссией. За 9 2021 года месяцев он составил 1,87 млрд долларов США. Большую часть составляет высокотехнологичная продукция.

«Торгово-экономические связи — это базис, на котором мы будем выстраивать наши добрые отношения», — отметил Александр Лукашенко.

Смольный подготовил и направил белорусской стороне предложения по развитию отношений на последующие четыре года. В случае согласования этого плана подписать документ планируют на заседании Совета делового сотрудничества в марте 2022 года.

В правительстве Петербурга отметили, что Белоруссия пополняет автопарк общественного транспорта Петербурга. Город уже приобрёл 400 автобусов «МАЗ». Развивается «МЛМ Невский Лифт». Конструкции, над которыми работает завод «Могилёвлифтмаш», внедряются в рамках капитального ремонта многоквартирных домов Петербурга.

Напомним, Александр Беглов совместно с делегацией из Петербурга отправился в Белоруссию в рамках рабочего визита 1 февраля. Во время пребывания в Минске губернатор проведет официальные встречи с представителями исполнительной власти Белоруссии.

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