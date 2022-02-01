Волгоград, 1 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Проектировщики завершили работу по созданию концепции фасадного освещения ЦУМа в Волгограде. У исторического здания будет три режима подсветки, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru ЦУМ Волгограда

По проекту осветительные приборы установят на главном фасаде, со стороны внутреннего двора и появится подсветка экстерьера здания по улице Островского. Профессиональное освещение рассчитано на работу в трёх режимах: дежурном, повседневном и праздничном. После полной реконструкции ЦУМа здесь откроется современный многофункциональный выставочный комплекс, основой которого станут фонды музея Машкова.

Здание, построенное в 1938 году, является объектом культурного наследия федерального значения. В январе 1943 года в подвале полуразрушенного за годы войны ЦУМа разместился штаб 6-й немецкой армии, где 31 января 1943 года сдался в плен командующий армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Универмаг восстановили в 1949 году.