Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM Житель Ивделя Свердловской области получил реальный срок за причинение тяжелых травм женщине, которая ухаживала за его матерью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Суд



Инцидент произошел в мае 2021 года. Мужчина вступил в конфликт с сиделкой, ухаживавшей за его матерью. Свердловчанин за волосы вытащил женщину из своей квартиры и начал избивать. Сиделка скончалась в больнице из-за полученной черепно-мозговой травмы.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, свердловчанин выплатит 400 тысяч семье погибшей в качестве компенсации морального вреда.