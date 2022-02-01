Москва, 1 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Глава государства может позвонить вдове первого президента России Наине Ельцина в годовщину со дня рождения Бориса Ельцина. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Чета Ельциных

Он уточнил, что чаще всего глава Российского государства звонит Наине Ельцина 1 февраля.

«Не исключаю, что и сегодня президент решит ей позвонить, но точно мне неизвестно», — пояснил Песков.

По его словам, в день рождения Бориса Ельцина его родные и близки возлагают цветы к могиле, но «какого-то государственного протокола на этот счет нет».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент РФ Борис Ельцин навсегда оставил свой след в истории страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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