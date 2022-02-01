Москва, , 13:39 — REGNUM Украина готовится к масштабной наступательной операции в Донбассе. Об этом 1 февраля заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, план наступления уже составлен и утвержден генеральным штабом вооруженных сил Украины. Не исключено, что в скором времени Киев приступит к его реализации.

«Существует план, он разрабатывался в генеральном штабе вооружённых сил Украины. Он закончен. Ждали ротации трех бригад, сейчас четвертая к ним направляется. Начинает создаваться ударная группировка. Есть план по вторжению на территорию наших республик. Готовится большая войнам по отношению к жителям Донбасса», — сказал Басурин.

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