Москва, , 13:35 — REGNUM Попытки США внести раскол между Россией и Бразилией в настоящее время выглядят несколько более оправданными, чем прежде, но к успеху для Вашингтона всё равно вряд ли приведут. Об этом 1 февраля заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Жаир Болсонару Antonio Cruz / Agência Brasil

«Болсонару — человек правых взглядов, который симпатизирует скорее Трампу, чем Байдену. Мне кажется, в этих условиях он может проявить самостоятельность, хотя он менее настроен на партнёрство с Россией, чем его предшественники, такие как Лула да Силва и Дилма Руссефф», — заявил Никонов.

«В любом случае, отношения между Россией и Бразилией будут развиваться и, мне кажется, Болсанару всё-таки приедет», — указал он.

США оказывается дипломатическое давление на Бразилию для того, чтобы добиться отмены запланированного на февраль визита президента Жаира Болсонару в Москву.

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