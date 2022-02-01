Тверь, 1 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Около 2,5 тыс. километров региональных и местных дорог планируется привести в нормативное состояние в Тверской области в рамках государственной программы развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства региона на 2022 — 2024 годы. Вопросы реализации программы рассматривались на заседании правительства Тверской области 1 февраля, его провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Дорога

«Реализация программы позволит нам модернизировать сеть автодорог, развивать экономику, социальную сферу. Планируется, что в ближайшие три года будет приведено в нормативное состояние порядка 2500 километров региональных и местных дорог», — отметил губернатор.

«Отдельным направлением станет приведение в порядок сельских дорог. Также программа предусматривает реализацию крупных проектов. Это транспортная хорда, связывающая трассы М-9, М-10 и М-11, строительство «вылетных» магистралей в Твери на Бежецк, Кимры, Старицу. Будет продолжена реконструкция дорожной инфраструктуры к туристическим объектам и инвестиционным площадкам», — подчеркнул Игорь Руденя.

В Твери уже стартовало строительство Западного моста через Волгу — этот инфраструктурный проект является одним из ключевых. Главными задачами государственной программы названы реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», развитие опорной сети региона и дорог регионального значения, повышение безопасности дорожного движения, модернизация дорожной инфраструктуры.

В период с 2022 по 2024 годы в Тверской области планируют отремонтировать более 1600 км региональных дорог и около 800 местных дорог, а также более 2 тыс. погонных метров мостов и более 355 тыс. квадратных метров дворов. Также в стратегию развития дорожного хозяйства включен ремонт межмуниципальных дорог второго и третьего класса. Предусмотрено приведение в порядок территорий возле больниц и поликлиник области, комплексное обновление линий наружного освещения и строительство велодорожек, включая федеральный веломаршрут из Москвы до Санкт-Петербурга, электрификация железнодорожной ветки до станции «Ржев».

Также подтверждены планы по модернизации железнодорожного вокзала в Твери со строительством надземного пешеходного перехода, береговой платформы и другими инфраструктурными объектами. В программу включен ремонт подъездов к инвестиционным площадкам и туристических маршрутов, также запланировано строительство транспортно-пересадочного узла с портом в Завидово и железнодорожного маршрута до ТПУ.

В государственной программе также запланированы мероприятия по повышению безопасности на дорогах, ремонт вертолетных площадок, внедрение интеллектуальных транспортных систем и систем весогабаритного контроля. До 2025 года заявлена установка свыше 400 новых остановок общественного транспорта. В документ включены мероприятия по дальнейшему внедрению новой модели пассажирских перевозок в муниципалитетах области. Так, число маршрутов «Транспорта Верхневолжья» в муниципальных образованиях региона планируется увеличить, также в планах — реализация проекта создания современного электротранспорта в городе Твери.

Отдельным важным пунктом программы стала подготовка кадров для транспортной и дорожной отраслей.

Отметим, что сегодня Тверская область является лидером среди регионов Центрального федерального округа по объемам финансирования мероприятий госпрограммы.