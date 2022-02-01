Красноярск, 1 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Власти Красноярского края окажут материальную помощь семье погибшего в Подмосковье солдата-срочника. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в краевом правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Венок

Погибший в Подмосковье солдат-срочник Владислав Волков — уроженец Красноярского края. Губернатор региона Александр Усс дал распоряжение своей администрации и министерству социальной политики о выделении материальной помощи семье Волкова. Последний проходил службу в одной из войсковых частей Подмосковья.

По информации краевых властей, молодой человек погиб 31 января. «По предварительным данным, сослуживец погибшего грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием», — говорится в сообщении. Солдат скончался на месте.

Добавим, размер материальной помощи не уточняется.

Владислав Волков родился в 1996 году в красноярском городе Дивногорске. Окончил магистратуру Сибирского федерального университета (СФУ) по специальности «Экология и природопользование». Отучился в Краснодарском высшем военном училище. Позже его направили в одну из войсковых частей Московской области.

По факту гибели солдата-срочника «в результате неосторожного обращения с оружием» проводится проверка.

Расходы на транспортировку и организацию похорон взяло на себя Минобороны РФ.

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