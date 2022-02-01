Стокгольм, , 13:36 — REGNUM Из-за возросшего уровня распространения коронавирусной инфекции в Швеции 31 января Агентство общественного здравоохранения приняло решение сократить временной интервал ожидания перед получением бустерной прививки от COVID-19, передает новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

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Теперь третью дозу вакцины от COVID-19 рекомендуется вводить не менее чем через три месяца после получения второго компонента. Ранее интервал составлял пять месяцев.

«При ранней вакцинации мы можем более эффективно затормозить распространение коронавирусной инфекции», — говорится в пресс-релизе государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла.

Получение третьей дозы прививки от COVID-19 в настоящее время рекомендуется для всех, кто старше 18 лет, это также относится к тем, кто переболел.

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