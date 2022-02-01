Каракас, , 13:33 — REGNUM Первый вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо осудил ряд преступных действий, совершенных чиновниками, принадлежащими к политической организации. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла

На пресс-конференции руководства PSUV Кабельо предупредил, что те, кто причастен к любому акту отклонения от революционных ценностей, будут автоматически исключены из рядов членов партии.

«Партия осуждает любые акты отступления от революционных ценностей, особенно когда эти акты связаны с коррупцией, наркоторговлей, организованной преступностью», — сказал Кабельо.

Заявления Кабельо связаны с недавним арестом в штате Сулия главы муниципалитета Хесус Мария Семпрун Кейринет Фернандес и ее заместителя Таины Гонсалес, а также с арестом депутата парламента штата Тачира Луиса Вилории Чириноса, причастного к сети наркоторговцев.

В этой связи вице-президент PSUV отметил, что политическая организация абсолютно нетерпима к актам коррупции и преступности в своих рядах: «Мы не можем допустить, чтобы Боливарианская революция оказалась под угрозой из-за поведения того или иного члена партии, когда подавляющее большинство партийцев — честные и трудолюбивые люди».

Кабельо вновь заявил, что партия будет осуществлять более жесткий контроль над мэрами и губернаторами, чтобы не позволить недобросовестным элементам использовать их политическое и административное положение в личных целях.