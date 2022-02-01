Сеул, , 13:32 — REGNUM Дебаты между кандидатом в президенты от южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном и кандидатом от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёлем были фактически отменены, поскольку обе стороны не смогли урегулировать свои разногласия по поводу правил дебатов. Об этом 31 января сообщило Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили представители партии «Сила народа», сторонам не удалось достичь соглашения даже после раундов переговоров о деталях первых двусторонних дебатов, запланированных на вечер 31 января, прежде чем провести расширенные дебаты с кандидатами от других партий.

Вопрос о том, должны ли кандидаты участвовать в дебатах без справочных материалов, стал острым вопросом в ходе переговоров. Тем не менее обе стороны согласились с необходимостью проведения дебатов без ограничений по темам.