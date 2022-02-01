Стокгольм, 1 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. 31 января стало известно, что сутками ранее Полиция Швеции задержала человека после того, как тот запустил беспилотник над Дроттнингхольмом, официальным местом проживании короля Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии. Об этом сообщила новостная служба TT.

Стокгольм, Швеция

О задержании мужчины журналистам TT сообщила пресс-секретарь Полиции Швеции Анна Вестберг.

По информации газеты Aftonbladet, задержанным оказался якобы гражданин РФ, старше 40 лет. Гражданство мужчины в Полиции комментировать отказались. Однако в интервью SVT прокурор по делу подтвердил, что мужчина является иностранным гражданином и уже немолод.

В Полиции уже подтвердили, что после задержания мужчину отпустили на свободу, так как не было достаточных оснований держать его под стражей. Однако его по-прежнему подозревают в несанкционированном доступе к охраняемым объектам.