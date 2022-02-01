Иркутск, , 13:30 — REGNUM В Иркутской области накануне вечером, 31 января, произошел резкий подъём уровня воды в Ангаре в районе села Усолье-Жилкино Боханского района. Как сообщает сегодня, 1 февраля, территориальное ГУ МЧС РФ, там проживают 20 человек, из них один несовершеннолетний ребенок.

Приангарье. Группа спасателей работает в селе Усолье-Жилкино Боханского района, где произошло подтопление двух жилых домов МЧС РФ

На улице Нижняя, в результате ледостава на реке, образовалось скопление льда, из-за чего периодически повышается и снижается уровень воды. Представители администрации муниципального образования обследовали прибрежные улицы и сообщили об угрозе подтопления двух жилых домов, в которых проживают три человека, а также провели оповещение населения.

В готовность были приведены пункты временного размещения. В село была направлена группа спасателей местного пожарно-спасательного гарнизона и Пожарно-спасательной службы Иркутской области с необходимой техникой. В связи с угрозой подтопления села было принято решение о снижении сбросных расходов на Иркутской ГЭС с 1800 до 1500 кубометров в секунду.

По состоянию на утро 1 февраля в селе Усолье-Жилкино, по информации главы местной администрации, подтоплено пять огородов и фундаменты двух жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкальском крае в январе 2022 года возникла неблагоприятная обстановка с выходом грунтовых вод на территории 35 населённых пунктов: сказались последствия мощного летнего наводнения.

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