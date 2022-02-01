Стокгольм, , 13:35 — REGNUM В ночь на 1 февраля лидер «Либералов» в Швеции Нямко Сабуни сообщила у себя на странице в Facebook о том, что она получила положительный результат на COVID-19.

Нямко Сабуни Liberalerna.se

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Я нахожусь на изоляции дома после положительного результата теста на COVID-19. Чувствую себя хорошо и в хорошем настроении. Я также недавно сделала третью прививку — спасибо нашей системе здравоохранения за эту возможность», — написала Сабуни.

Далее она сообщила, что из-за ее положительного теста члены ее семьи также должны находиться дома на самоизоляции, даже если они чувствуют себя здоровыми.

«Круто для нас, но такое правило приводит к большим проблемам для рабочих, когда так много семей одновременно находятся в такой ситуации», — отметила она.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции приступили к работе по снятию всех ковид-ограничений

Читайте развитие сюжета: В Швеции сократили интервал для ревакцинации от COVID-19