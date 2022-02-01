Кострома, 1 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Росздравнадзор проведёт собственное исследование после заявления Общероссийского народного фронта о проблемах с обеспечением костромичей бесплатными лекарствами от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель территориального надзорного органа Анжелика Дриго.

Publicdomainpictures.net Таблетки

Ранее ОНФ опубликовал промежуточные итоги опроса, который проводился с 20 по 25 января 2022 года. В нём приняли участие более 150 жителей Костромской области, переболевших коронавирусом. Оказалось, что около половины пациентов, подтвердивших диагноз COVID-19, не были обеспечены лекарствами за счёт бюджетных средств. Остальные 47,5% пациентов пожаловались на нехватку таблеток.

По информации Дриго, все больницы и поликлиники региона обеспечены необходимым запасом препаратов. В 2022 году Росдравнадзрор не фиксировал жалоб граждан по этой теме, но планирует провести собственный опрос с привлечением большего количества переболевших, чем это сделал ОНФ.

«В стационарах и в поликлиниках Костромской области созданы необходимые запасы лекарственных средств — противовирусных, для противоспалительной упреждающей терапии, антикоагулянты, противогрибковые и другие лекарственные препараты, входящие в схему лечения. Отмечу, что мы приняли результаты опроса ОНФ к сведению, но есть ряд вопросов к методической организации этого исследования. В феврале у нас состоится встреча с фондом обязательного медицинского страхования, на которой я подниму вопрос об организации дополнительного исследования по этой теме. К опросу переболевших граждан можно подключить страховые организации. Процесс будет проходить под наблюдением департамента здравоохранения и Росздравнадзора. Результаты, думаю, будут опубликованы. Отмечу, что в 2022 году к нам не поступало жалоб от больных коронавирусом костромичей, недовольных лекарственным обеспечением», — сказала руководитель Росздравнадзора по Костромской области Анжелика Дриго.

Отметим, что обзвоны пациентов по этой теме также регулярно проводит Центр медицинской профилактики Костромской области. По словам главного врача ЦМП Полины Железовой, специалисты опрашивают 15−25 человек в день. Недовольными доставкой лекарств из них остаются около 1−2 пациентов.