Париж, 1 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Франция, Австралия и Новая Зеландия вновь заявляют о своей солидарности с Королевством Тонга, пострадавшим в результате извержения вулкана, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Tony Bowden Тонга

Страны активировали механизм FRANZ, который позволяет им координировать действия в случае стихийного бедствия в южной части Тихого океана.

Правительство и народ Тонги объединили свои усилия для ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 15 января 2022 года. В ответ на потребности правительства Тонги, партнеры FRANZ мобилизовали морские и воздушные средства для поставок экстренной помощи по воздуху и морю.

Напомним, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвало цунами, которое оказало значительное воздействие на часть побережья Тонга.